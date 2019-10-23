شاهد | أجمل 5 أهداف في ليلة الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا

قدمت شبكة قنوات بي إن سبورتس أجمل خمسة أهداف سجلت في مباريات ليلة الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات. وحصل الهداف الثاني في مرمى لوكوموتيف موسكو الروسي للاعب الدولي الارجنتيني باولو ديبالا، نجم وسط يوفنتوس، على المركز الأول حسب بي إن سبورتس، في ستوديو تقييم السهرة والذي يقدمه الاعلامي السوري أيمن جادة. إليكم فيديو الاهداف https://www.facebook.com/watch/?v=801613620256652

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