رياضة | صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من القلق بين الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي يقوده خالد محمود، بسبب إصابة محمد محمود، لاعب وسط الفريق، في مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي تطورات إصابة محمد محمود، حيث أكد أن اللاعب وقع في المران دون الإلتحام مع أحد زملاؤه بسبب حركة خاطئة ومفاجأة، مشيرًا إلى أن إصابة اللاعب في نفس الركبة التي كان قد خضع فيها لجراحة الرباط الصليبي وهي القدم اليمنى.

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وتابع أنه بمجرد شكوى اللاعب من الإصابة أمر خالد محمود من اللاعب التوجه فورًا إلى المستشفى وإجراء أشعة عاجلة على الركبة.

من جانبه، طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي، متابعته فورًا بتطورات إصابة اللاعب نظرًا للإشتباه في تجدد إصابته بقطه جزئي في الرباط الصليبي.

جدير بالذكر أن اللاعب تعافى من جراحة الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، وتحديدًا في مباراة سموحة بالدوري الممتاز الموسم الماضي.