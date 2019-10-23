رياضة | تشكيل ناري للإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للاسماعيلى، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتي بعد قليل، في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم.

Advertisements

خط الوسط المدافع : همام طارق، محمد بيومي.

خط الوسط الهجومي: محمد الشامي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم:بنسون شيلونجو

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود عبد المنصف – محمد هاشم – وجيه عبد الحكيم – محمد حمدى زكى – محمد الضرف – حازم مرسى – بيكيتى.