رياضة | 27 لاعباً في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية لأمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 27 لاعباً في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية لأمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة مبدئية تضم 27 لاعباً، استعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وسيتم إختيار 21 لاعب فقط من القائمة وإعلانها رسمياً يوم 29 أكتوبر.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي ،مصطفي شوبير.
خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق ، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي.
خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، أحمد حمدي.
خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبدالرحمن مجدي، محمد محمود، مصطفي محمد، صلاح محسن ، أحمد ياسر ريان ناصر منسي.
البرنامج الإعدادي للمنتخب الأوليمبي
واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الاولمبى بقيادة شوقي غريب على تقسيم البرنامج الإستعدادي للبطولة، على ثلاثة مراحل تبدأ الاولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من 25 الى 27 اكتوبر الحالي ، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة، في حين تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 28 اكتوبر وحتى 2 نوفمبر خارج القاهرة ، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيره يوم 3 نوڤمبر وتستمر حتي 22 نوڤمبر بالمقر الدائم للفريق الخاص ببطولة الأمم الإفريقية .
وشهد إجتماع شوقي غريب اليوم بجهازه الفنى والإداري والطبي عرضا شاملا من الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب للملف الطبي الشامل لكل لاعب والتقارير الطبيه للإصابات والجدول الزمني للتعافي منها .
كما استعرض علاء عبدالعزيز مدير المنتخب كافة الأمور الإدارية الخاصة بالفريق من استعداد لتسجيل القائمة النهائية وأماكن الإقامه والزي الخاص باللاعبين في البطولة وكذلك الاطمئنان علي ملاعب التدريبات والتنقلات.