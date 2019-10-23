رياضة | مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، غمارا هاما في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن عن مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

موعد مباريات المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة:

الجولة الأولى: مصر - مالي: 8 نوفمبر الساعة السابعة مساءً، على إستاد القاهرة.

الجولة الثانية:مصر - غانا: 11 نوفمبر الساعة الثامنة مساءً، على إستاد القاهرة.

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الجولة الثالثة:مصر - الكاميرون: 14 نوفمبر الساعة الثامنة مساءً، على إستاد القاهرة.

أخر استعدادات المنتخب الأوليمبي:

وكان المنتخب الأوليمبي، قد لعب مواجهتين وديتين في الشهر الجاري ضد جنوب إفريقيا، تعادل في الأول بهدف لمثله على إستاد الإسماعيلية، وفاز في الثاني بهدف نظيف على إستاد القاهرة.

قائمة منتخب مصر الأوليمبي لأمم إفريقيا تحت 23 سنة:

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة مبدئية تضم 27 لاعب،إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وسيتم إختيار 21 لاعب فقط من القائمة وإعلانها رسمياً يوم 29 أكتوبر.

حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي ،مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق ، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي.

خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، أحمد حمدي.

خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبدالرحمن مجدي، محمد محمود، مصطفي محمد، صلاح محسن ، أحمد ياسر ريان ناصر منسي.