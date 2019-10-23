رياضة | مروان محسن يشارك في التدريبات الجماعية بواقي الوجه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروان محسن يشارك في التدريبات الجماعية بواقي الوجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وظهر مروان في مران الفريق الأحمر الجماعي مرتديًا واقيًا للوجه، بعدما قامت الشركة الإسبانية بإرساله له للمشاركة بن في التدريبات.

وكان مروان قد تعرض للإصابة بكسر في عظم الوجه خلال مباراة الأهلي أمام سموحة بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، حيث خضع لعملية جراحية في الفك.

محمد محمود يغادر مران الأهلي مصابا



تعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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واضطر محمود لمغادرة المران بسبب شكواه من آلام في الركبة، حيث يخضع للفحص الطبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.

وكان محمود قد شارك للمرة الأولى في مباراة الأهلي الودية أمام الإعلاميين بعد غياب لمدة ٩ أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي.

ويخوض الأهلي تدريباته بشكل يومي على ستاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت أمس تأجيل مباريات الدوري المصري لما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام.