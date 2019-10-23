شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الوصل ضد الاتحاد في البطولة العربية والان مع التفاصيل

تقام بعد قليل مباراة الوصل والاتحاد في إطار منافسات ذهاب دور ال 16 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" التي يستضيفها ملعب زعبيل. وجاء تشكيل الوصل كالتالي: حراسة المرمى:محمد اللوغاني خط الدفاع: لوكاس سوزا _ علي البلوشي _ علي صالح _ حبوش النوفلي. خط الوسط : فابيو دي ليما_ ويليتون موراي _ عبد الرحمن خميس Advertisements خط الهجوم : حمد البلوشي _ جورج دووبنج _ سالم العزيزي. بينما جاء تشكيل الاتحاد السعودي كالتالي: حراسة المرمى : فواز القرني خط الدفاع : زياد الصحفي _ الكسندر بريجوفيش _ جابريل إيميليانو. خط الوسط : كريم الأحمدي _ حمدان الشمراني_ سعود عبد الحميد خط الهجوم : عبد العزيز البيشي _ عبد الاله المالكي _ رومايو داسيلفا.

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