هرنانديز لاعب بايرن سيغيب لفترة بسبب إصابة في الكاحل

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لوكاس هرنانديز مدافع بايرن ميونيخ بعد إصابته خلال مباراة لفريقه أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء

سيغيب لوكاس هرنانديز مدافع بايرن ميونيخ لفترة غير محددة بعدما تعرض لقطع جزئي في أربطة الكاحل خلال الفوز 3-2 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وسقط لاعب منتخب فرنسا أرضا دون تدخل في الدقيقة 58 واحتاج إلى مساعدة للخروج من الملعب وغادر الاستاد بعد الاستعانة بعكازين.

والتحق هرنانديز بالمدافع نيكلاس شوله في قائمة المصابين حيث تعرض زميله لقطع في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب لعدة أشهر.

وقال النادي في بيان يوم الأربعاء ”سيُفتقد بايرن لوكاس هرنانديز في الفترة المقبلة. تعرض لتمزق جزئي في أربطة الكاحل الأيمن“.

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ولم يحدد بايرن فترة غياب هرنانديز لكنه سيغيب في توقيت صعب في ظل معاناة الخط الخلفي واستقبال العديد من الأهداف.

واستقبل بايرن هدفين في كل مباراة من المباريات الخمس الأخيرة في كل المسابقات وتراجع إلى المركز الثالث في الدوري الألماني بسبب الفوز مرة واحدة في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة.

لكن بايرن تلقى في المقابل خبرا إيجابيا قبل مواجهة يونيون برلين يوم السبت.

وأظهرت الفحوص أن خابي مارتينيز، الذي خرج بين الشوطين، يعاني من مشكلة عضلية بسيطة بينما يتعافى سيرج جنابري من كدمة بسيطة في الركبة.