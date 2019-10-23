شكرا لقرائتكم محمد محمود فى المستشفى بعد إصابته في مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي المستشفي بمفرده للأطمئنان على ركبته عقب مغادرة المران الجماعي المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واضطر محمود لمغادرة المران بسبب شكواه من آلام في الركبة، حيث يخضع للفحص الطبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، وكان محمود قد شارك للمرة الأولى في مباراة الأهلي الودية أمام الإعلاميين بعد غياب لمدة ٩ أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي.

ويخوض الأهلي تدريباته بشكل يومي على ستاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، ولا يرتبط فريق الكرة بالأهلي في الفترة المقبلة بأي مباريات رسمية خاصة بعد أن تأكد عدم إقامة مباراة الجونة والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.