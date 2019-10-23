شكرا لقرائتكم اليونانى تاكيس يعكف لوضع خطة المرحلة والعمل على معالجة الأخطاء بوادي دجله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب الخواجة اليونانى فى استغلال فترة التوقف الدولى بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020، حيث من المقرر أن يعقد تاكيس جونيس جلسة مع أفراد جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية التى ستقام مساء اليوم، من أجل تحديد خطة المرحلة والعمل على معالجة الأخطاء.
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