شكرا لقرائتكم ارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى لإنبى بعد تأجيل الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان فريق إنبى قد واصل سلسلة نتائجه السلبية منذ بداية مسابقة الدورى وخسر من أسوان بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الخامسة وهو ما عقد من موقفه مبكرا ، خاصة وأن تلك المباراة تعد الأولى لحلمى طولان كمدير فنى للفريق خلفا لعلى ماهر الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله بعد مباريات الأسبوع الرابع .
ويسعى حلمى طولان خلال الفترة المقبلة إلى إقامة عدد من المباريات الودية من اجل الوقوف على مستوى اللاعبين خاصة وأنه تولى القيادة الفنية للمارد البترولى قبل لقاء أسوان بثلاثة أيام فقط وهو ما أدى لعدم وضع طولان يديه على كل مواطن القوة والضعف بالفريق .
ويجهز طولان خطة لاجراء بعض التغييرات التكتيكية فى لعب الفريق وكذلك فى تشكيلة إنبى خلال المباريات المقبلة .
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