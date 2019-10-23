شكرا لقرائتكم ارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى لإنبى بعد تأجيل الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سادت حالة من الأرتياح بين أعضاء الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان بعد تأجيل الدورى حتى نهاية نوفمبر المقبل ، باعتبار التوقف فترة لاعادة ترتيب الاوراق بالفريق الذى يعانى من تدهور النتائج وأخرها الخسارة من اسوان بهدف فى الجولة الخامس للدورى .

كان فريق إنبى قد واصل سلسلة نتائجه السلبية منذ بداية مسابقة الدورى وخسر من أسوان بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الخامسة وهو ما عقد من موقفه مبكرا ، خاصة وأن تلك المباراة تعد الأولى لحلمى طولان كمدير فنى للفريق خلفا لعلى ماهر الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله بعد مباريات الأسبوع الرابع .

Advertisements

ويسعى حلمى طولان خلال الفترة المقبلة إلى إقامة عدد من المباريات الودية من اجل الوقوف على مستوى اللاعبين خاصة وأنه تولى القيادة الفنية للمارد البترولى قبل لقاء أسوان بثلاثة أيام فقط وهو ما أدى لعدم وضع طولان يديه على كل مواطن القوة والضعف بالفريق .

ويجهز طولان خطة لاجراء بعض التغييرات التكتيكية فى لعب الفريق وكذلك فى تشكيلة إنبى خلال المباريات المقبلة .