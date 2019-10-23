شكرا لقرائتكم تفاصيل تحرك 100 أتوبيس لنقل أعضاء الجمعية العمومية للزمالك لمؤازرته أمام بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وستتحرك الاتوبيسات التي تقل أعضاء النادي وأولياء أمور لاعبي الناشئين بنادي الزمالك، من أمام بوابة 1 في الواحدة ظهر الغد.
وخصص مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، 100 أتوبيس لنقل أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية المختلفة غدًا، من مقر النادى الأبيض إلى استاد السلام.
يشرف رئيس القلعة البيضاء على عملية نقل الأعضاء والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالهتاف للفريق ودعم اللاعبين، وعدم الخروج على النص، لاسيما فى ظل حرص الجميع داخل قلعة ميت عقبة على عبور المباراة المرتقبة لاستكمال المشوار نحو المنافسة ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يسعى الأبيض لتحقيق لقبها فى النسخة الجارية، بعدما حصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه النسخة الماضية.
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