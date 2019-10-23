شكرا لقرائتكم مروان محسن يعلن جاهزيته بعد وصول القناع الخاص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ، جاهزيته للمشاركة في تدريبات ومباريات فريقه بعد وصول القناع الخاص به والذي سيرتديه في التدريبات والمباريات، فى ظل معاناته من كسر في عظمة الوجه.
وشارك مروان محسن في مران فريقه الجماعي المقام حالياً علي ملعب التتش بالجزيرة، في الوقت الذي واصل حسام عاشور لاعب وسط الفريق المصاب التأهيل عل هامش المران.
ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي رغم توقف بطولة الدوري العام في الوقت الذي من المنتظر أن يخوض الفريق معسكر خارجي استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام بعد انتهاء أرتباطات المنتخب الأولمبي والأول.
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