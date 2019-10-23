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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة الاماراتى اليوم الأربعاء 23-10-2019
مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة الاماراتى اليوم الأربعاء 23-10-2019 يستضيف الإسماعيلى منافسه الجزيرة الإماراتى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإسماعيلية ، فى ذهاب دور الــ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة الاماراتى اليوم الأربعاء 23-10-2019 المواجهة الأولى كانت عام 1969 واتسمت بالطابع الودى أمام منتخب دبى وانتهى اللقاء بفوز الإسماعيلى بسباعية نظيفة ، أحرز الأهداف على أبو جريشة ثلاثة أهداف وسيد عبد الرازق هدفين وهنداوى هدف وطه إسماعيل هدف.
وعلى الصعيد الرسمى فقد بدأت مواجهات الإسماعيلى للفرق الإماراتية عام 1992 أمام الشباب الإماراتى وانتهى اللقاء الذى أقيم فى قطر بثلاثية مقابل هدف ، لصالح الاسماعيلى أحرز الاهداف عصام عبد العال و أحمد العجوز و بشير عبد الصمد .
مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة الاماراتى اليوم الأربعاء 23-10-2019
ومن النتائج الكبيرة التى حققها الاسماعيلى فى تاريخه هى فوزه على منتخب إمارة الشارقة 16 / 2 وهى تعد أكبر نتيجة يحققها الفريق خلال تاريخه وكانت في الشارقة 7 مارس 1969 أحرز على أبو جريشة 5 أهداف فى الشوط الأول و أحرز مثلهم سيد عبد الرازق فى الشوط الثاني وسجل اميرو ثلاثة أهداف وهنداوى هدفين وريعو هدفا.
مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة الاماراتى اليوم الأربعاء 23-10-2019 -المباريات الودية بلغ عددها 8 مواجهات لعبها الفريق فى جولاته لصالح المجهود الحربى.
الاسماعيلي في أبو ظبي الاسماعيلي 4-0 منتخب إمارة ابو ظبي بازوكا هدفين و كل من الشيخ طه و شحتة هدف الاسماعيلي 6-0 العين علي أبو جريشة و الشيخ طه و شحتة و اميرو و هنداوي و ريعو.
مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة الاماراتى اليوم الأربعاء 23-10-2019
الإسماعيلى – الأهلى الإماراتى (9-0) بازوكا والعربي وهنداوي هدفين وكل من ريعو ونصر واميرو هدف.
الاسماعيلى 9-0 الوحدة في أبو ظبي سجل بازوكا أربعة أهداف و حسن درويش و ريعو و علي ابو جريشة و نصر و هنداوي هدفا .
مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة الاماراتى اليوم الأربعاء 23-10-2019
الاسماعيلي 6-0 نادي الخليج بالشارقة علي أبو جريشة أربعة أهداف و بازوكا و حسن درويش هدف .
الاسماعيلى 9-1 منتخب العين على أبو جريشة 3 أهداف وهنداوي هدفين والعربي وأمين إبراهيم هدف.
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