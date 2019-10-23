شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للاسماعيلى تشكيلة لاعبيه التى ستخوض مباراة الجزيرة الإماراتى بعد قليل فى ذهاب ثمن نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وجاء التشكيل كالتالى :- حراسة المرمى .. محمد مجدى خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم Advertisements خط الوسط .. همام طارق – محمد بيومى أمامهم .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. بنسون شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمود عبد المنصف – محمد هاشم – وجيه عبد الحكيم – محمد حمدى زكى – محمد الضرف – حازم مرسى – بيكيتى.

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