شكرا لقرائتكم تعرف على قرارات لجنة المسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمعت لجنة المسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل " وعضوية كل من مجدي الشيخ وعاطف فرغل و عبدالعزيز إسماعيل وحسام ولاء عبدالعظيم ومقرر اللجنة أحمد نسيم عبدالحافظ. واتخذت اللجنة من جدول الأعمال القرارات التالية:

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