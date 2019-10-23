شكرا لقرائتكم على ماهر فى اتحاد الكرة ..تعرف على السبب؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ونفى علي ماهر تواجده فى اتحاد الكرة لشكوى نادي إنبي بسبب المستحقات، مؤكدًا أنه حصل على مستحقاته المتأخرة.
سجل الفريق مع على ماهر 17 هدفا ، و اهتزت مرماه بـ 26 هدف.
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