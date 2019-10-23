شكرا لقرائتكم على ماهر فى اتحاد الكرة ..تعرف على السبب؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تواجد على ماهر المدير الفني السابق لنادي إنبي فى اتحاد الكرة ظهر اليوم من أجل زيارة وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لتهنئته على المنصب الجديد.

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ونفى علي ماهر تواجده فى اتحاد الكرة لشكوى نادي إنبي بسبب المستحقات، مؤكدًا أنه حصل على مستحقاته المتأخرة.

تولى على ماهر تدريب إنبى ديسمبر من العام الماضى ، خاض مع الفريق 24مباراة ، حقق الفوز فى 6 ، و خسر فى 9 مباريات ، و تعادل فى مثلها ، منها 5 تعادلات إيجابية بهدف لكل فريق ، و 4 سلبية دون أهداف .

سجل الفريق مع على ماهر 17 هدفا ، و اهتزت مرماه بـ 26 هدف.

أول مباراة خاضها مع انبى كانت امام النجوم وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ، وآخر مباراة كانت أمام الإنتاج وخسرها الفريق بهدف دون رد ، بينما أكبر نتيجة حققها الفريق بقيادة على ماهر ، كانت أمام الجونة بالفوز برباعية نظيفة، بينما كانت أكبر هزيمة أمام بيراميدز برباعية ايضا