شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد 2002 يخسر من مونتنيجرو بنتيجة 37/32 ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يشارك أحفاد الفراعنة فى هذه الدورة فى اطار استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة افريقيا المقرر اقامتها بالمغرب العام المقبل 2020.
يشارك فى هذه البطولة منتخبات كلا من ،رومانيا و صربيا و مصر و مونتينيجرو و تركيا.
يسعى الجهاز الفنى للمنتخب لتجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية الدولية امام منتخبات اوروبا للوقوف على مستوى كل لاعب بالفريق و اختيار التشكيلة المناسبة لتمثيل المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة.
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