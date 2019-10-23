شكرا لقرائتكم الوحدة في اختبار الشباب.. والاتفاق يبحث عن نقاط العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض الوحدة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على الشباب في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير خالد بن سلطان، في حين يبحث الاتفاق عن تضميد جراحه حينما يستضيف العدالة، في افتتاح المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير خالد بن سلطان يخوض الوحدة المتألق اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الشباب.

ويعيش الوحدة أوضاعاً فنية مميزة ولم يسبق أن حدثت له سابقاً بقيادة مدربه الأوروغوياني دانييل كارينيو عقب فوزه في 4 مباريات متتالية ليصعد إلى المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويأمل كارينيو في أن يواصل لاعبوه نفس المستوى خاصة أن الفريق منذ تولي المدرب الأوروغوياني زمام الأمور الفنية لم يلج في مرماه أي هدف في 4 مباريات متتالية.

وعلى الرغم من بداية الوحدة المتعثرة عندما تلقى خسارتين متتاليتين أمام الاتفاق وأبها على أرضه وبين جماهيره إلا أنه نجح بتحقيق 4 انتصارات متتالية آخرها فوزه الصعب على ضيفه اتحاد جدة بهدف نظيف.

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وفي المقابل يعيش الشباب أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة في آخر مباراتين.

وحقق الشباب الفوز في مباراته الأولى أمام الفتح إلا أنه تعثر في 4 مراحل متتالية بتعادله في 3 مواجهات أمام الفيصلي والنصر وضمك وخسارته أمام اتحاد جدة، إلا أنه فاز في آخر مرحلتين أمام العدالة والاتفاق، ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى الاتفاق لتضميد جراحه الغائره حينما يستضيف العدالة المتعثر.

وقدّم الاتفاق أداءً سيئاً في هذا الموسم حيث حقق الفريق فوزين أمام الوحدة والحزم وتلقى 5 خسائر من الأهلي والفيصلي وأبها والهلال والشباب ليتراجع إلى المركز 12 برصيد 6 نقاط.

في المقابل لا يختلف وضع العدالة كثيراً عن الاتفاق، إذ تراجع أداؤه كثيراً في آخر 3 مباريات بخسارته أمام الفيصلي والشباب والفتح بعد البداية القوية التي قدّمها في أول ظهور له بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.