شكرا لقرائتكم "الأسد" غوميز.. يعادل خربين وأمام أرقام جديدة في الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، إلى رقم زميله السوري عمر خربين، بعدما سجل 10 أهداف في دوري أبطال آسيا، ليصبح أمام فرصة سانحة للانفراد برقم جديد للأندية السعودية، كأكثر اللاعبين تسجيلا في نسخة واحدة بالبطولة القارية، في حال تمكنه من التسجيل في مباراتي النهائي.

ويخوض الهلال نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في النسخة الجديدة، بعدما تأهل على حساب السد القطري بمجموع المباراتين، ومن المقرر أن يواجه أوراوا الياباني في النهائي للمرة الثانية بعد 2017، وستلعب مواجهة الذهاب في الرياض 9 نوفمبر المقبل، والإياب بطوكيو في 24 من ذات الشهر.

غوميز مع زميله خربين

ويتصدر المهاجم الفرنسي ترتيب هدافي النسخة الحالية لدوري الأبطال برصيد 10 أهداف، متفوقا على ليوناردو دا سيلفا 9 أهداف "الوحدة الإماراتي"، ومتقدما بفارق هدفين عن منافسه المباشر شنزو كوروكي، لاعب أوروا، الذي وصل إلى 8 أهداف.

Advertisements

ويعتبر عمر خربين اللاعب الوحيد الذي حصل على لقب هداف البطولة القارية خلال مشاركة الأندية السعودية في النسخة الجديدة التي انطلقت في 2003، بعدما أحرز 10 أهداف في 2017، وسيكون غوميز أمام فرصة سانحة للفوز بلقب الهداف، وذلك خلال أول مشاركة له في البطولة، وسيصبح أيضا اللاعب الثاني في الهلال الذي يحصل عليها بعد خربين.

وساهم المهاجم البالغ 34 عاما في تسجيل قرابة نصف أهداف الهلال في النسخة الحالية، حيث أحرز الفريق 23 هدفا، ويعد الهلال صاحب أقوى خط هجوم في البطولة متفوقا على اتحاد جدة والسد القطري (20 هدفا لكل منهما)، وبفارق 4 أهداف عن أوراوا الياباني.

وسيتعين على غوميز إحراز 4 أهداف في المباراتين المقبلتين إذا ما أراد تسجيل رقم جديد بالنسبة لهدافي البطولة بشكل عام، لاسيما أن أعلى رقم سجل في موسم واحد كان 13 هدفا، وصل إليه كل من البرازيلي موريكي لاعب غوانزو الصيني في 2013، ومواطنه كارلوس أدريانو مع إف سي سيئول في 2016، بالإضافة إلى الجزائري بغداد بونجاح مع السد القطري في النسخة الماضية.