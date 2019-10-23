أزمة جديدة تضرب منتخب مصر بسبب «محمد صلاح»

الموجز
شهدت جلسة بين محمد بركات، مدير المنتخب، وأحمد فتحي قائد المنتخب، ظهير أيمن فريق الأهلي نتيجة صادمة لمتابعي أخبار الفراعنة.
حيث طالب بركات قائد المنتخب أحمد فتحي بمنح شارة القيادة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال المعسكر المقبل.
وعلى الرغم من العلاقة المميزة بين لاعب الأهلي وصلاح، فقد شدد المصدر أن فتحي رفض طلب بركات؛ إذ يرى فتحي أنه الأحق بشارة قيادة المنتخب خاصة بعد مسيرته مع "الفراعنة".
وهو الأمر الذي سيسبب أزمة للبدري الذي أكد لمحمد صلاح أنه سيكون قائداً للفراعنة في الفترة المقبلة.
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