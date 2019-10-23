جماهير ليفربول ترفع لافتات "6" للسخرية من مانشستر يونايتد

اسماء السيد - رفعت جماهير نادي ليفربول لافتات دون عليها الرقم 6 والتي تشير إلى عدد الألقاب التي فاز فيها الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا ، وذلك خلال تواجدها في مدرجات استاد "الاولدترافورد" الذي احتضن مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنكليزي .
وكان ليفربول قد حقق ستة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا ، وذلك أعوام 1977 و 1978 و 1981 و 1984 و 2005 و 2019.
واختارت جماهير ليفربول هذا الرقم بهدف السخرية وإثارة غضب جماهير مانشستر يونايتد ، لأن الأخير لم يحقق اللقب القاري سوى ثلاث مرات فقط أعوام 1968 و 1999 و 2008.
يشار الى أن جماهير ليفربول قد اختارت التباهي بلقب دوري أبطال أوروبا ، لأنها البطولة التي تفوق فيها فريقهم على غريمه ، لعلمها جيداً بأن جماهير مانشستر يونايتد بإمكانها رفع لافتات تحمل الرقم 18 و التي تمثل عدد الألقاب التي احرزها فريقهم في الدوري الإنكليزي، لأن أبناء "الآنفيلد رود" فشلوا حتى الآن في التتويج بهذا اللقب المحلي رغم مرور 30 عاماً على إنطلاق البطولة .
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