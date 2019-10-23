ميسي يكشف وجود معارضة داخل برشلونة لعودة نيمار إلى الفريق









اسماء السيد - كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني عن وجود معارضة داخل النادي الكتالوني في عودة المهاجم البرازيلي نيمار داسيلفا إلى صفوف الفريق، منذ انتقاله إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي في صيف عام 2017.

وأوضح ميسي في مقابلة مع إذاعة "بيونيس آيرس" الأرجنتينية عن وضعية نيمار في برشلونة ، حيث قال :" من الصعب إعادته لسببين، الأول لأنه كان من الصعب رؤيته يغادر ، والثاني بسبب طريقة مغادرته".

ثم اضاف :" هناك اشخاص في النادي لا يريدون عودته".

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واشاد ميسي بنيمار قائلاً :" هو احد افضل اللاعبين في العالم غير انني اتفهم العوامل الأخرى التي تحيط بقضيته".

وتؤكد اعترافات ميسي بأن فشل عودة نيمار إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الماضية ، يعود لوجود معارضة قوية داخل النادي تضاهي رفض إدارة باريس سان جيرمان للعروض المالية التي قدمها الكتالونيون.

كما تكشف تصريحات ميسي بأن عودة نيمار أدت إلى حالة إنقسام في غرف ملابس الفريق ، حيث اظهر عدد منهم تأييدهم لعودته مقابل رفض آخرين قدومه ، وهو نفس الموقف الذي يعيشه مجلس إدارة النادي والجماهير ، لأنهم لم يتجرعوا حتى الآن طريقته في الرحيل بعد اقل من عام من إقدامه على تجديد عقده.

يشار الى أن عددا من التقارير قد أشارت الى أن إدارة برشلونة قد تراجعت عن فكرة إعادة نيمار لصفوف الفريق ، خوفاً من تفاقم حالة الشرخ بين اللاعبين ، في ظل استحالة عودة العلاقة بينه وبين بقية اللاعبين إلى ما كانت عليه قبل شهر أغسطس من عام 2017.