شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات لجنة المسابقات القسم الثاني بعد الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت لجنة المسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل " وعضوية كل من مجدي الشيخ وعاطف فرغل و عبدالعزيز إسماعيل وحسام ولاء عبدالعظيم ومقرر اللجنة أحمد نسيم عبدالحافظ. واتخذت اللجنة من جدول الأعمال القرارات التالية:



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