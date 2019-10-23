شكرا لقرائتكم خبر عن اتوبيسات جماهير الزمالك تتحرك في الواحدة ظهرا لحضور مباراة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة نادي الزمالك عن موعد تحرك أتوبيسات الجماهير التي تؤازر الفريق غدا في مباراة جينيراسيون السنغالي المقرر إقامتها فى الثامنة مساءاً باستاد السلام، في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال اأفريقيا.

وستتحرك الاتوبيسات التي تقل أعضاء النادي وأولياء أمور لاعبي الناشئين بنادي الزمالك، من أمام بوابة 1 في الواحدة ظهر الغد.

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وخصص مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، 100 أتوبيس لنقل أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية المختلفة غدًا، من مقر النادى الأبيض إلى استاد السلام.

يشرف رئيس القلعة البيضاء على عملية نقل الأعضاء والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالهتاف للفريق ودعم اللاعبين، وعدم الخروج على النص، لاسيما فى ظل حرص الجميع داخل قلعة ميت عقبة على عبور المباراة المرتقبة لاستكمال المشوار نحو المنافسة ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يسعى الأبيض لتحقيق لقبها فى النسخة الجارية، بعدما حصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه النسخة الماضية.