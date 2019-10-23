سوبر كورة يكشف أولى طلبات ميتشو الفنية من مجلس الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك أولى طلباته الرسمية من مجلس إدارة ناديه، خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وقام بإخطار إدارة نادى الزمالك، بطلباته بشكل رسمى. ويعقد ميتشو جلسة جديدة مع مسئولى الزمالك فى الأيام المقبلة، لحسم طلباته الفنية وتحديد أولويات النادى الأبيض حتى نهاية الموسم الحالي. ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى ستقام غداً الخميس، على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى فيها الأبيض لتعويض هزيمته فى الذهاب بالسنغال بهدفين مقابل هدف، وتحقيق الهدف الذى يسعى إليه الجميع داخل القلعة البيضاء، بتعويض نتيجة الذهاب والتأهل إلى مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية، حيث من المقرر، أن يتواجد الفائز من مباراة الغد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية. لمعرفة أولى طلبات ميتشو الفنية من نادى الزمالك، اضغط هنا..

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