شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب زيارة على ماهر لمقر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد على ماهر المدير الفني السابق لنادي إنبي فى اتحاد الكرة ظهر اليوم في زيارة خاصة لسبب محدد . Advertisements وتولى على ماهر تدريب إنبى ديسمبر من العام الماضى ، خاض مع الفريق 24 مباراة ، حقق الفوز فى 6 ، و خسر فى 9 مباريات ، و تعادل فى مثلها ، منها 5 تعادلات إيجابية بهدف لكل فريق ، و 4 سلبية دون أهداف .

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