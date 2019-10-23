شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح للمنتخب الأوليمبى 25 أكتوبر استعدادا لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى اجتماعا مع جهازه الفنى والادارى والطبى لوضع برنامج المرحلة المقبلة قبل انطلاق بطولة الامم الافريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 الى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الاجتماع فى ضوء المستجدات التى حدثت على جدول مسابقة الدورى الممتاز واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى على تقسيم البرنامج على ثلاثة مراحل تبدأ الاولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من25 الى 27 أكتوبر الحالي ، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة .

يذكر أن منتخب مصر الأولمبى يقع فى المجموعة الأولى بأمم افريقيا مع غانا والكاميرون ومالى.