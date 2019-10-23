20 لاعباً فى قائمة المصرى استعدادا لمواجهة بطل سيشل بالكونفيدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى 20 لاعبا للسفر إلى سيشل فجر غد الخميس، وذلك استعداداً لملاقاة نظيره كوت دى أور بطل سيشل فى ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية المقرر إقامتها على استاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا فى الثانية عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

وتضم القائمة: أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد ، فريد شوقي ، حجاج عويس ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، سعيد سينبوري ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو الذي يترقب الجهاز الفني محاولات رفع الايقاف عنه أملاً في مشاركته بمباريات المصري المحلية والأفريقية. جدير بالذكر أن البعثة الرسمية للنادى المصرى المسافرة إلى سيشل والتى يترأسها على الطرابيلى أمين صندوق النادي تضم 39 فرداً ستغادر بورسعيد مساء اليوم عقب خوض الفريق لمرانه متوجهةً إلى القاهرة ، حيث ستستقل الفريق في تمام الواحدة والنصف فجر اليوم طائرتها المتجهة إلى دبي والتي ستصلها البعثة في تمام الخامسة صباحاً لتقضي نحو ساعتين “ترانزيت” قبل أن تستقل طائرة أخرى إلى سيشل لتصل اليها ظهر غد الخميس.

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