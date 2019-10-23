شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يغادر مران الأهلي مصابًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمد محمود صانع ألعاب الأهلي مران فريقه المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة، ليخضع لكشف طبي بواسطة خالد محمود طبيب الفريق، ولم يعد اللاعب مُجددًا لاستكمال المران مع فريقه.

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي رغم توقف بطولة الدوري العام، في الوقت الذي من المنتظر أن يخوض الفريق معسكرًا خارجيًا استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام بعد انتهاء ارتباطات المنتخب الأولمبي والأول.