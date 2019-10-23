شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يقترب من نابولي الإيطالي في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

اقترب السويدي إبراهيموفيتش هداف نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي من الإنضمام لصفوف نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعد رغبة الفريق الإيطالي الصريحة بضم الاعب.

رئيس نابولي يلمح باهتمام ناديه بضم السويدي

وفي سياق متصل ألمح أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم إلى إمكانية التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة حيث خلال مقابلة مع تلفزيون “لونا” الإيطالي : “زلاتان هو صديق لنا ، لم أقابله كلاعب ولكن كشخص بعد اقامتنا في لوس انجلوس في نفس الفندق وقد قضينا يومين استثنائيين معاً”.

وتابع دي لورينتيس : “لقد دعوته لتناول العشاء مع زوجته وأطفاله المهذبين للغاية ، كان لدينا أمسية رائعة معاً ، عندما تراه على أرض الملعب فهو شخص آخر ، لكنه شخص مغاير تماماً عن يكون خارجه”.

رغبة إبرا تحسم الصفقة

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وتطرق رئيس نابولي إلى مسألة التعاقد مع إبراهيموفيتش في سوق الانتقالات الشتوية وقال : “إنها رغبة لي وليس مجرد اقتراح ، لكنه اتمام ذلك يعتمد عليه وليس أنا ، الكرة الآن في ملعب زلاتان”.

عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس

ومن المنتظر أن تنتهي مسيرة إبرا مع فريقه الحالي لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم في شهر ديسمبر القادم وهوا موعد نهاية عقد النجم السويدي مع الفريق الأمريكي حيث يقدم الاعب صاحب ال 38 عاما مستويات رائعة وهوا هداف الفريق حاليا.

اهتمام إيطالي بضم النجم السويدي

وفي سياق متصل يرتبط زلاتان إبراهيموفيتش الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في إيطاليا مطلع عام 2020 بعد انتهاء عقده مع الفريق الأمريكي، على رأسهم قطبي مدينة ميلان بالإضافة إلى نابولي ولكن لم يكشف الاعب حتى الآن عن وجهتة المقبلة.