تعرف علي موعد الهلال و اوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا بين

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استطاع نادي اوراوا الياباني الصعود رسميا لنهائي دوري أبطال آسيا بعد تخطي عقبة نادي جوانزو الصيني ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة الآسيوية. ويلتقي النادي الياباني بنظيره الهلال السعودي يوم 9 نوفمبر المقبل علي ستاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات ذهاب بطولة دوري أبطال آسيا وفي مباراة الإياب يستضيف النادي الياباني نظيره السعودي يوم 14 نوفمبر علي ملعب اوراوا ريد دياموندز الدولي باليابان. يذكر ان الهلال استطاع العبور المباراة النهائية بعد تخطي عقبة نادي السد القطري بمجموع المبارتين 6 / 5 حيث حقق الهلال فوزا كبيرا في مباراة الذهاب بنتيجة 4 / 1 في العاصمة القطرية الدوحة وخسر الهلال علي ارضه ووسط جماهيره أمام السد القطري بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ستاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ليحجز الزعيم مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا لهذا العام.

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