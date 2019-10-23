شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في التشكيل المتوقع لـ برشلونة ضد سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

يواجه نادي "برشلونة" الاسباني نظيره "سلافيا براج" اليوم في اطار منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا الجولة الثالثة ويدخل برشلونة اللقاء علي اقتناص الثلاث نقاط لينفرد بصدارة وحيدا ، بانتظار تعثر "بروسيا دورتموند " اليوم امام انتر ميلان الذي يشاركه صدارة المجموعة. ويدخل المدرب الاسباني "ارنستو فالفيردي " المباراة بالتشكيل المتوقع : حراسة المرمي: تير شتيجن. Advertisements في خط الدفاع : بيكيه-لينجليت- جوردي البا-سميدو. في خطالوسط:ارتور-دي يونج-فيدال. في خط الهجوم: ميسي-سواريز-جريزمان. الجدير بالذكر ان برشلونة يشارك بروسيا دورتموند صدارة المجموعة السادسة برصيد ٤ نقاط ، ويأتي سلافيا براج في المركز الاخير من المجموعة برصيد نقطة واحدة .

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