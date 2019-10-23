شكرا لقرائتكم خبر عن "مانويل نوير" يحقق ورقم قياسي جديد والان مع التفاصيل

حطم الحارس الالماني "مانويل نوير" حارس نادي "بايرن ميونخ " الالماني رقم قياسي جديد في دوري ابطال اوروبا في المباراة التي جمعت النادي الباڤاري مع نظيره اولمبياكوس اليوناني في اطار منافسات المجموعة الثانية من دوري ابطال اوروبا .

وحقق "نوير"رقم قياسي في البطولة بخوضه ١٠٣ مباراة في دوري ابطال اوروبا ليعادل رقم الحارس الالماني السابق "اوليفركان" واصبح يشاركه صدارة الحراس الألمان الاكثر مشاركة في البطولة .

ويسعي "نوير" بالانفراد بصدارة الحراس الالمان الاكثر مشاركة في دوري الابطال ، عندما يشارك في المباراة القادمة التي تجمع بايرن ميونخ و اولمبياكوس اليوناني في اليانز ارينا في المانيا ،ليغرض وحيدا .