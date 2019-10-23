شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لـ "ليفاندوفسكي" والان مع التفاصيل

حفر البولندي "روبيرت ليفاندوفسكي" مهاجم نادي "بايرن ميونخ الالماني" اسمه من ذهب ، حيث حطم رقم المهاجم الهولندي السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد "فان نيستلروي” بعد تخطيه في هدافين دوري ابطال اوروبا عبر التاريخ.

سجل "ليفاندوفسكي" هدفين اليوم في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا امام "اولمبياكوس" اليوناني وساهم في فوز فريقه، ليتخطي فان نيستلروي ويكون الهداف الخامس لدوري ابطال اوروبا ويقترب من كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الذي يأتي رابعا في قائمة هدافين البطولة عبر التاريخ.

ونستعرض لكم هدافين دوري ابطال اوروبا عبر التاريخ :.

-كرستيانو رونالدو ١٢٧ هدفا

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-ليونيل ميسي ١١٢ هدفا

-راؤول جونزاليس ٧١ هدفا

-كريم بنزيما ٦٠

-ليفاندوفسكي ٥٨

-فان نيستلروي٥٦