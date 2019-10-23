هاري كين نحن في الطريق لتصحيح المسار

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ذكر المهاجم الانجليزي "هاري كين" مهاجم نادي توتنهام هوتسبير ، ان الفريق قد اعاد بريقه امام النجم الاحمر بعد الفوز بخماسية نظيفة

وحقق توتنهام فوزا سهل امام نظيره النجم الاحمر الصربي بخماسية نطيفة ، في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا للمجموعة الثانية ، بعد السقوط المدوي امام العملاق الباڤاري ، في المباراة الماضية بسباعية مذلة .

واضاف "كين " ان مباراة النجم الاحمر سوف تعطينا دفعة قوية لما هو قادم من مباريات ، فقد تحدث معنا المدرب "بوكيتينهو" انها ستكون بداية تألق لنا لإستعادة مستوانا المعهود .

وصعد "توتنهام الي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ٤ نقاط ، بينما النجم الاحمر المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط .