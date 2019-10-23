انت الان تتابع دي خيا وبوغبا خارج صفوف مانشستر يونايتد في مواجهة بارتيزان بلجراد بالدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دي خيا وبوغبا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن حارس المرمى ديفيد دي خيا ولاعب خط الوسط بول بوجبا سيغيبان عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي غدا الخميس في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان دي خيا، الذي أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده، قد شارك في مباراة مانشستر أمام ليفربول في الدوري، لكنه استبعد من قائمة الفريق لمباراة الغد ولم يسافر مع زملائه إلى صربيا.

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ويغيب بوجبا بسبب إصابته في الكاحل كما يتواصل غياب أكسيل تاونزيبي ولوك شاو ونيمانيا ماتيتش.

وأوضح النادي أن لاعب خط الوسط جيسي لينجارد، العائم من الغصابة، كان ضمن 19 لاعبا توجهوا إلى صربيا.