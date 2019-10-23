الامارات | مدرب العين يريد تغير تاريخ "الزعيم" في ملعب الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الكرواتي ايفان ليكو إنهم يرفعون شعارة تحقيق الفوز في لقاء الفجيرة مساء الجمعة أملاً في العودة من ملعب الأخير بالنقاط الثلاث من أجل تغير التاريخ الغير جيد لـ"الزعيم" في ملعب الفجيرة، لافتاً إلى أن "الزعيم" يتفقد خدمات 9 لاعبين جميعهم بسبب الإصابات المتنوعة.

وأكد المدرب في المؤتمر الصحافي اليوم أنه يعرف أن فريق العين ظل يتعثر في ملعب الفجيرة حينما يواجه الفجيرة، وقال: "المباراة تحدي كبير بالنسبة لنا في ملعب صعب، أعرف أن العين لديه تاريخ غير جيد في هذا الملعب ولكننا ذاهبون من أجل تغير هذا التاريخ، نريد الحصول على النقاط الثلاث وهو أمر نضعه نصب أعيينا".

ويخرج فريق العين مساء الجمعة لمواجهة الفجيرة على ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل البقاء قريباً من صدارة الترتيب، ولدى "الزعيم" 9 نقاط في رصيده من فوزه على اتحاد كلباء والوصل وحتا فيما مني بخسارة واحدة كانت أمام الشارقة المتصدر.

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وأعترف المدرب الذي تولى تدريب فريق العين بداية الموسم الحالي بأن أداء فريقه في المباراة الماضية أمام حتا لم يكن جيداً، وقال: "في مباراة الشارقة كنا الطرف الأفضل في المباراة ومع ذلك خسرنا النتيجة بينما في مواجهة حتا لم نقدم أداء جيد ومع ذلك فزنا، في مباراة الغد سنعمل على تقديم مستوى مميز ونحصد النقاط الثلاث".

وكشف مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو عن أنه شاهد خمس مباريات لفريق الفجيرة خلال اليومين الماضيين، وقال: "هذا ما أقوم به دائما ولكن علينا اظهر الاحترام للمنافس ونعمل على تحقيق نقاط الضعف والقوة ولكن الهم ان لدي الثقة في ادائي فريق ونحن سنحدد نوعية اللعب وكيفية اللقب امام الخصم"

وحول موقف فريقه من الغيابات في اللقاء، قال المدرب الكرواتي إنه لن يبكي بسبب المجموعة الكبيرة من اللاعبين وسيحاول التكيف مع الامر، وقال: "الفريق في المباراة سيفقد خدمات كل من محمد جمال، ريان يسلم، خالد البلوشي، عبدالرحمن مزيان، محمد أحمد، محمد فايز، محمد خلفان وأحمد برمان".