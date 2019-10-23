شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يلاقى البرتغال وديًا الليلة على ملعب هليوبوليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي المنتخب الوطني لرجال كرةً اليد اليوم الأربعاء، مع نظيره منتخب البرتغال في الساعة السادسة مساء، على ملعب هيليوبوليس الشروق، في المباراة الودية الأولى، والثانية بعد غد السبت صمن استعدادات منتخب مصر لخوض منافسات امم أفريقية للرجال بتونس والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

تضم قائمة المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني الأسباني روبرتو جارسيا كل من هنداوي وَعَبَد الرحمن طه ومحمد على والطيار لحراسة المرمي وكل من أحمد الأحمر وعمر بكار وكريم أيمن وعلي زين وحسن قداح وإسلام حسن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري وعمر سامي وإبراهيم المصري وممدوح هاشم وخالد وليد ورسام نوار وأحمد عادل بالإضافة إلى كل من أحمد مؤمن ويحيي الدرع اللذين لن يشاركا للإصابة.

وصرح مؤمن صفا المشرف العام على المنتخب الوطنية باتحاد اليد أن الهدف من المباراة الوقوف على التشكيلة المثالية للمنتخب وفقا لخطة عمل المدير الفني الإسباني التي تعتمد بالأساس على تحفيظ كل لاعب بواجباته من خلال مركزه والقيام بواجباته داخل الملعب، مشيرا إلى أن النتيجة ليست هي الهدف الذي يسعي إليه المدير الفني ولكن القدرة على القيام بالواجبات الدفاعية والهجومية للفريق مجتمعا تأتي في المقام الأول خاصة وأن البرتغال حاليا إحدي الدول المتقدمة في كرة اليد بعد حصول منتخبها الوطني للشباب على برونزية العالم والناشئين على المركز الرابع العام الحالي.