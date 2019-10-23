شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة بطل سيشل بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى سيشل فجر غدًا الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره كوت دي أور بطل سيشل، في ذهاب في دور الـ32 المكرر من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على ستاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا في الثانية عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

وتضم القائمة 20 لاعبًا هم: أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة، كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، عمر كمال عبدالواحد، فريد شوقي، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، ايزي ايميكا، إسلام عطية، حسن على، سعيدو سينبوري، حسين رجب، أحمد جمعة، محمود وادي، أوستين أموتو، شيخ موكورو الذي يترقب الجهاز الفني محاولات رفع الإيقاف عنه أملاً في مشاركته بمباريات المصري المحلية والأفريقية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، البعثة الرسمية للنادي إلى سيشل والتي يترأسها الدكتور على الطرابيلي أمين الصندوق، تضم 39 فرداً ستغادر بورسعيد مساء اليوم، عقب خوض الفريق لمرانه متوجهةً إلى القاهرة، حيث ستستقل الفريق في تمام الواحدة والنصف فجر اليوم طائرتها المتجهة إلى دبي والتي ستصلها البعثة في تمام الخامسة صباحاً لتقضي نحو ساعتين «ترانزيت» قبل أن تستقل طائرة أخرى إلى سيشل لتصل اليها ظهر غداً الخميس.