"نوير" ورقم قياسي جديد !

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 حطم الحارس الالماني "مانويل نوير" حارس نادي "بايرن ميونخ " الالماني رقم قياسي جديد في دوري ابطال اوروبا في المباراة التي جمعت النادي الباڤاري مع نظيره اولمبياكوس اليوناني في اطار منافسات المجموعة الثانية من دوري ابطال اوروبا .

وحقق "نوير"رقم قياسي في البطولة بخوضه ١٠٣ مباراة في دوري ابطال اوروبا ليعادل رقم الحارس الالماني السابق "اوليفركان" واصبح يشاركه صدارة الحراس الألمان الاكثر مشاركة في البطولة . ويسعي "نوير" بالانفراد بصدارة الحراس الالمان الاكثر مشاركة في دوري الابطال ، عندما يشارك في المباراة القادمة التي تجمع بايرن ميونخ و اولمبياكوس اليوناني في اليانز ارينا في المانيا ،ليغرض وحيدا .

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