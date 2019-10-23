ليفربول يتابع انضمام سانشو للفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

لفت لاعب ​ليفربول​ السابق ديتمار هامان إلى أن ليفربول قد يسعى إلى التعاقد مع لاعب بوروسيا ​دورتموند​ جادون ​سانشو​ خلال الصيف.



وقال هامان: "إنه من ​مانشستر سيتي​ ولا أعرف ما إذا كان سيعود إليهم مرة أخرى. إنه أمر بالغ الصعوبة بالنسبة لمانشستر يونايتد عندما يكون قد لعب لاعب معين لصالح المنافس الكبير. ليس لدى سانشو شرط للخروج، وإذا قال دورتموند إنه يريد مبلغًا ضخما، فلن يحدث الانتقال".

وأضاف: "لا يوجد لاعبون كثيرون جيدون بما يكفي لتعزيز هجوم ليفربول في الوقت الحالي. لكن ربما إذا غادر أحد اللاعبين من ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، سيكون سانشو مثاليا للهجوم".