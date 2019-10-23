خطة جديدة حول مفاوضات مانشستر يونايتد مع ماندزوكيتش

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

شهدت مفاوضات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفينتوس الإيطالي تقدما جديدا فى طريق حسم الصفقة لصالح الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



تقدم جديد في المفاوضات

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً وافق على تخفيض راتبه إلى 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ، أي أقل من نصف ما كان يطلبه في البداية.

وعلى الجانب الآخر عانى مانشستر يونايتد على الصعيد الهجومي بسبب غياب أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد خلال الفترة الماضية ، وذلك بعد بيع روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان في وقت سابق من هذا الصيف مما دفع إدارة الشياطين الحمر لإنهاء صفقة المهاجم الكرواتي.

Advertisements

سبب يقرب ماندزوكيتش من اليونايتد

وفى سياق الحديث عن الدولي الكرواتي أكد ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم في وقت سابق أن اللاعب ماريو ماندزوكيتش لم يتدرب مع زملائه ، وهو ما يعد إشارة جديدة على اقترابه من مانشستر يونايتد.

وقال المدرب ساري في حديث مع وسائل الإعلام قبل يوفنتوس ضد بولونيا أن هناك اتفاقاً بين النادي واللاعب ، بحيث لن يتدرب ماندزوكيتش مع الفريق الأول دون الكشف عن التفاصيل.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "ديلي ميل" بعد ظهر اليوم السبت أن الضوضاء الصادرة من معسكر يوفنتوس تشير إلى أن المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً لن يبقى مع فريق السيدة العجوز خلال الأسابيع القادمة.