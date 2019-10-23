سكرينيار: برشلونة لم يطلبني

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

حدد ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، موقفه من الرحيل عن صفوف النيراتزوري، الصيف المقبل، في ظل الأنباء التي تربطه ببعض كبار أوروبا.



وقال سكرينيار، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لقد وصلت إلى إيطاليا قبل أربع سنوات ولعبت قليلا، اعتقدت أنني سأرحل على سبيل الإعارة".

وأضاف: "بعد ذلك، تغيرت مسيرتي تمامًا بفضل المدربين الذين منحوني الثقة، وزملائي الذين ساعدوني على التحسن.. لم أكن أعتقد أنني سأصبح مدافعًا من هذا العيار، بالتأكيد أحتاج للاستمرار في تقديم هذا الأداء".

وتابع: "جودين؟ لديه خبرة رائعة وفاز بالعديد من البطولات، إنه لاعب قوي، وفوق كل شيء شخص رائع... حيث يساعدك على النمو والتحسن".

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وبخصوص استمراره مع إنتر ميلان من عدمه، أجاب سكرينيار: "أشعر بالراحة وفي حال جيد هنا، لدي علاقة ممتازة مع الجماهير.. لا أفتقد أي شيء هنا، بجانب أنني ألعب بانتظام، ولهذا السبب أخذت هذه الخطوة".

وواصل: "هناك الكثير من الشائعات التي تكتب على الإنترنت، وبعض الأخبار تأتي إليّ، لكني لا أعطي لها اهتماما.. شخصيا لم أحصل على أي عروض، لكن في وسائل الإعلام هناك أسماء لأندية مثل مانشستر سيتي، اليونايتد، وبرشلونة".

وعن مدى قابليته للعب في صفوف بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند، قال: "بالتأكيد نحن نفكر كثيرًا إذا تلقينا عروضًا من هذه الأندية، لكن هذا يعتمد على موقفي مع إنتر ميلان، والدور والأهمية التي أشعر بها هنا.. لكن إذا كنت حبيسًا لمقاعد البدلاء، سيكون من الصعب رفض العروض".

ويستعد سكرينيار برفقة الإنتر لمواجهة من العيار الثقيل، أمام بوروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.