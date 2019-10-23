شكرا لقرائتكم لجنة مسابقات القسم الثانى تجتمع بكامل هيئاتها لأول مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمعت لجنة مسابقات القسم الثانى بكامل هيئتها أولى اجتماعاتها اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، فى حضور الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة، والمكلف بإدارة ملف المسابقات بالقسم الثانى من اللجنة المكلفة بالجبلاية.

وتشكل لجنة مسابقات القسم الثانى من خالد كامل، رئيسا، وعضوية كل من مجدى الشيخ، وعاطف فرغل، وعبد العزيز إسماعيل، وحسام ولاء، وأحمد نسيم مقررا .

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كانت مسابقة القسم الثانى قد انطلقت يوم الأحد الماضى بمواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التى تضم أندية " الصعيد " ، ثم أقيمت مباريات المجموعة الثانية التى تضم أندية " القاهرة والقناة " وأخيرا أقيمت مواجهات المجموعة الثالثة التى تضم أندية " الإسكندرية وبحرى " يوم امس الثلاثاء .