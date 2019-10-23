شكرا لقرائتكم لجنة مسابقات القسم الثانى تجتمع بكامل هيئاتها لأول مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت مسابقة القسم الثانى قد انطلقت يوم الأحد الماضى بمواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التى تضم أندية " الصعيد " ، ثم أقيمت مباريات المجموعة الثانية التى تضم أندية " القاهرة والقناة " وأخيرا أقيمت مواجهات المجموعة الثالثة التى تضم أندية " الإسكندرية وبحرى " يوم امس الثلاثاء .
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