شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: الشناوى يستحق التواجد فى الدوري الإنجليزي.. وتلقى عرضا من أستون فيلا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى السابق، بمستوى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى والفراعنة، مؤكدًا إنه فخور بأداء اللاعب سواء مع فريقه أو المنتخب، ويستحق التواجد فى أكبر دوريات العالم.

أضاف ناجى حديثه لقناة "تايم سبورت" أن محمد الشناوى لفت الأنظار إليه منذ أن تألق فى مواجهة أورجواى بكأس العالم الماضى، وبعدها عمل الحارس على تطوير نفسه وإلتزم أكثر بالتعليمات فى التدريب، وهو ما جعله يتفوق على نفسه ويُظهر مستواه الحقيقى.

تابع مدرب حراس الفراعنة السابق، إن محمد الشناوى تلقى عرضًا من أستون فيلا الإنجليزى فى العام الماضى، إلا إنه لا يعلم إلى أى مدى وصل هذا العرض مع الأهلى حينها، مشيرًا إلى أن الأهلى من الأندية الكبرى ولا يقل عن الفرق الأوروبية.

وكانت إدارة الأهلى الشناوى بإرجاء مناقشة عروض الرحيل لنهاية الموسم الجاري في ظل صعوبة رحيله بمنتصف الموسم بفرمان من فايلر.

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وطالب مسئولو الأهلي محمد الشناوي بعدم الالتفات أو التفكير في العروض التي تحدثت عنها تقارير إعلامية أوروبية خلال الفترة الماضية وكان آخرها رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع الحارس .

ويدرس مسئولو الأهلي تعديل عقد الحارس الدولي بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضًا له عن التضحيات التي قام بها خاصة بعدما تم رفض عدده عروض له فى فترة الانتقالات الماضية وكان أبرزها من أستون فيلا الإنجليزي.

ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطني هذا الموسم الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية وإن كان هناك تمسكًا كبيرًا من إدارة الأهلى باستمرار الحارس الدولي برفقة شريف إكرامي وعلى لطفي.