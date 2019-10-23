شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: الشناوى يستحق التواجد فى الدوري الإنجليزي.. وتلقى عرضا من أستون فيلا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف ناجى حديثه لقناة "تايم سبورت" أن محمد الشناوى لفت الأنظار إليه منذ أن تألق فى مواجهة أورجواى بكأس العالم الماضى، وبعدها عمل الحارس على تطوير نفسه وإلتزم أكثر بالتعليمات فى التدريب، وهو ما جعله يتفوق على نفسه ويُظهر مستواه الحقيقى.
وطالب مسئولو الأهلي محمد الشناوي بعدم الالتفات أو التفكير في العروض التي تحدثت عنها تقارير إعلامية أوروبية خلال الفترة الماضية وكان آخرها رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع الحارس .
ويدرس مسئولو الأهلي تعديل عقد الحارس الدولي بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضًا له عن التضحيات التي قام بها خاصة بعدما تم رفض عدده عروض له فى فترة الانتقالات الماضية وكان أبرزها من أستون فيلا الإنجليزي.
ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطني هذا الموسم الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية وإن كان هناك تمسكًا كبيرًا من إدارة الأهلى باستمرار الحارس الدولي برفقة شريف إكرامي وعلى لطفي.
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