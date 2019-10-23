شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض بيع "الفيراري" ويشترط 200 ألف دولار للإعارة موسماً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويُعد شادي رضوان أحد المواهب الرائعة في كرة القدم المصرية وليس الأهلي فقط وسبق أن وضعته صحيفة "جارديان" البريطانية في قائمة أبرز 60 موهبة منتظرة، وكتبت جارديان عنه وقتها: "هو لاعب يشبه الـ فيراري نظرا لسرعته الكبيرة على الأطراف".

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وكان النادي الإماراتي قد طلب ضم موهبة الأهلي الصاعدة المُلقبة بـ"فيراري" القلعة الحمراء نهائياً لكن إدارة النادي رفضت فكرة التفريط في اللاعب نهائياً وقررت رحيله على سبيل الإعارة فقط.

وطلب النادي الأهلي، تقاضي 200 ألف دولار للموافقة على إعارة "الفيراري" موسماً يكتسب خلاله خبرة اللعب في ناد كبير كالعين على أن يعود بعدها للقلعة الحمراء، وذلك لقناعة مسئولي النادي الأحمر، باللاعب وقدراته الفنية العالية.