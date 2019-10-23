شكرا لقرائتكم 4 مصائب سقطت فوق رأس الإسماعيلى قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الدراويش لحصد النقاط الثلاث قبل مباراة العودة المقرر لها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت أبوظبي.
وكان الإسماعيلى قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الاطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.
ونرصد الازمات التى ضربت صفوف الاسماعيلى قبل ساعات من مواجهة الجزيرة الاماراتى ..
أزمة تمرد فوزى وعماد حمدى
أثار الثنائى محمد فوزى وعماد حمدى لاعبا الاسماعيلى أزمة كبرى فى معسكر الدراويش ليلة مباراة الجزيرة الاماراتى حيث قرر صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق إحالة ملف ثنائى الفريق محمد فوزى وعماد حمدى لاعبا الفريق لإبراهيم عثمان رئيس النادى والمشرف العام على الكرة لإتخاذ العقوبات اللازمة ضد ثنائى الدراويش لاسيما أن الأزمة جاءت قبل ساعات قليلة من مواجهة الجزيرة الاماراتى فى ذهاب دور الـ 16 بكأس الاندية الابطال .
*سعفان الصغير
*باهر المحمدى
وحاول الجهاز الفنى لإثناء اللاعب عن قراره بداعى الحاجة لجهوده لكثرة الغيابات فى صفوف الفريق إلا أنه أصر وخرج مسرعاً من المعسكر .
ويغيب عن الاسماعيلى فى مباراة الليلة إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق ومحمود عبد العاطى دونجا لاعب خط الوسط للإصابة .
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