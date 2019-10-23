شكرا لقرائتكم 4 مصائب سقطت فوق رأس الإسماعيلى قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزمات بالجملة فرضت نفسها على معسكر النادى الاسماعيلى قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى فى السابعة مساء الليلة ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والذى يقام على استاد "الإسماعيلية" وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع.

ويسعى الدراويش لحصد النقاط الثلاث قبل مباراة العودة المقرر لها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وكان الإسماعيلى قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الاطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.

ونرصد الازمات التى ضربت صفوف الاسماعيلى قبل ساعات من مواجهة الجزيرة الاماراتى ..

أزمة تمرد فوزى وعماد حمدى

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أثار الثنائى محمد فوزى وعماد حمدى لاعبا الاسماعيلى أزمة كبرى فى معسكر الدراويش ليلة مباراة الجزيرة الاماراتى حيث قرر صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق إحالة ملف ثنائى الفريق محمد فوزى وعماد حمدى لاعبا الفريق لإبراهيم عثمان رئيس النادى والمشرف العام على الكرة لإتخاذ العقوبات اللازمة ضد ثنائى الدراويش لاسيما أن الأزمة جاءت قبل ساعات قليلة من مواجهة الجزيرة الاماراتى فى ذهاب دور الـ 16 بكأس الاندية الابطال .

وكان محمد فوزى وعماد حمدى قد طلبا من صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الخروج من المعسكر والمبيت فى منازلهم الاثنين الماضى لظروف خاصة ولم يرد مدير الكرة على طلبهم سواء بالقبول والرفض وهو الامر الذى اعتبره اللاعبان بمثابة الموافقة ليقرر كل منهما حزم حقائبه والخروج من المعسكر ، وعند عودتهم مساء الثلاثاء فوجىء كل منهما بخروجه من قائمة المباراة وسط ثورة غضب عارمة من المدرب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق ليحاول اللاعبان توضيح موقفهما ولكن دون جدوى فى ظل عدم إجادتهم التحدث باللغة الانجليزية ورفض صبرى المنياوى وأدهم السلحدار المدرب المساعد القيام بالترجمة ليقرر اللاعبان الرحيل من المعسكر لاسيما بعد أن أكد مدير الكرة أنه لم يوافق على خروجهم وأنهم غادرا المعسكر دون رغبته ، ولم يستعيد محمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلي مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدوري بينما يغيب عماد حمدى عن مباريات الفريق منذ إنطلاق المسابقة بسبب رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء .

*سعفان الصغير

وغادر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى معسكر الفريق استعداداً لمواجهة الجزيرة الإماراتى بعد تلقيه نبأ وفاة شقيقه إبراهيم الصغير، لحضور مراسم تشييع جثمان شقيقه لمثواه الأخير وبالتالى تأكد غياب مدرب الحراس عن مباراة الليلة فلن يتواجد على دكة البدلاء .

*باهر المحمدى

وعلى نفس الوتيرة تسبب باهر المحمدى كابتن الاسماعيلى فى أزمة كبرى ظهر اليوم الاربعاء بعدما أصر على الخروج من المعسكر والغياب عن مواجهة الجزيرة الاماراتى بعد تلقيه خبر وفاة عمه .

وحاول الجهاز الفنى لإثناء اللاعب عن قراره بداعى الحاجة لجهوده لكثرة الغيابات فى صفوف الفريق إلا أنه أصر وخرج مسرعاً من المعسكر .

ويغيب عن الاسماعيلى فى مباراة الليلة إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق ومحمود عبد العاطى دونجا لاعب خط الوسط للإصابة .