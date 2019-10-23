شكرا لقرائتكم لجنة مسابقات القسم الثاني تؤجل مباريات الجولة الثالثة بسبب كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بـاتحاد الكرة، برئاسة خالد كامل، ترحيل مباريات الجولة الثانية للدوري بسبب اقامة كأس مصر.

وتقرر إقامة مباريات مجموعة الصعيد والقاهرة يوم الثلاثاء بدلا من الأحد والأثنين، على أن يقام لقاء سوهاج وبني سويف فقط يوم الاثنين.

بينما تقام مباريات مجموعة بحري يوم الخميس بدلا من الاربعاء بسبب إقامة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بأحد فنادق 6 أكتوبر لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للجبلاية.