شكرا لقرائتكم لجنة مسابقات القسم الثاني تؤجل مباريات الجولة الثالثة بسبب كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقرر إقامة مباريات مجموعة الصعيد والقاهرة يوم الثلاثاء بدلا من الأحد والأثنين، على أن يقام لقاء سوهاج وبني سويف فقط يوم الاثنين.
بينما تقام مباريات مجموعة بحري يوم الخميس بدلا من الاربعاء بسبب إقامة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بأحد فنادق 6 أكتوبر لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للجبلاية.
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