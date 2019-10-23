شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلي الأسبق: مباراة الجزيرة الإماراتي صعبة والصفقات غير جيدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أشرف خضر، فى مداخلة هاتفية مع قناة تايم سبورت، مع الاعلامى يحيى حمزة أن مباراة الجزيرة الاماراتى صعبة وأتمنى أن ينجح الفريق فى تخطيها بنجاح وسط الظروف الصعبة التى يمر بها النادى، مضيفاً كان بإمكان النادى التعاقد مع صفقات أقوى من تلك التى تم إبرامها فى الميركاتو الصيفى الماضى، الفريق بشكل الحالى بإمكانه انهاء الموسم فى المربع الذهبى فقط وليس المنافسة على اللقب " .
وأضاف أشرف خضر قائلا: "لابد من تدعيم صفوف الدراويش فى يناير المقبل ولا بديل عن التعاقد مع مهاجم قوى لتعزيز خط هجوم الاسماعيلى فى النصف الثانى من الموسم.. أرفض تصرفات عماد حمدى ومحمد فوزى لاعبا الاسماعيلى بالخروج من المعسكر فهى تصرفات غير احترافية كنت أتمنى الا تصدر من لاعبان كبيران حصل على فرصتهم مع الفريق الاصفر بشكل كامل وكان لابد أن يحترما رؤية الجهاز الفنى بإستبعادهم من المباراة " .
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